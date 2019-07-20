ليفربول يخشى من إغراءات «ريال مدريد ويوفنتوس» للفرعون .. عقد جديد لـ «محمد صلاح» يجعله الأعلى راتباً في الدوري الإنجليزي

الموجز

تقارير صحفية إنجليزية، كشفت عن سعى نادى ليفربول لتمديد عقد النجم المصرى محمد صلاح موسما جديدا، والذى سيكون من خلاله أعلى اللاعبين حصدا للرواتب فى الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتقديم عقدا لمدة عام أخر، للنجم المصرى محمد صلاح، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعى يصل إلى 430 ألف إسترليني أسبوعيا، و 22.4 مليون إسترليني سنويا.

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وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية قد ذكرت قبل حوالي شهر، أن صلاح رفض عروضا قياسية من ريال مدريد ويوفنتوس، وقرر الاستمرار مع ليفربول.

التقرير نفسه ذكر أن صلاح قرر الاستمرار مع ليفربول لـ12 شهرا، قبل أن يعيد التفكير في مستقبله بعد عام، ويبدو أن ليفربول يسعى لإرضاء نجمه حتى يطيل استمراره في المرسيسايد.