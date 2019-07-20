شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو : سعيد بالاستمرار فى الإسماعيلى وأسعى للقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى سعادته بالاستمرار والتواجد ضمن صفوف الفريق ، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة والانسجام بين أعضاء الفريق.

وقام مسئولو الدراويش بتفعيل بند الشراء فى عقد المهاجم المهاجم الناميبى قادما من سموحة بعد سداد المبلغ المتفق عليه فى اعقاب خوضه فترة اعارة منذ الميركاتو الشتوى الماضى.

وأضاف شيلونجو فى تصريحات صحفية :”لدينا مباراة فى غاية الصعوبة أمام الزمالك الذى ينافس على بطولة الدورى ، لكننا نستعد بكل قوة من أجل تقديم أفضل نتيجة تسهم فى عودة الثقة من جديد للجماهير”.

وبسؤاله عن طموحه الشخصى أتم حديثه :”أتطلع بكل تأكيد لتحقيق لقب الهداف والمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب فى الفترة المقبلة”.