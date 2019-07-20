شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح يحرس مرمى الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، المجازفة بالثنائى عماد السيد، حارس مرمى الفريق ومصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، وذلك فى مواجهة الجونة حيث يفضل عدم مشاركتهما فى لقاء الجونة بصورة أساسية، على أن يتولى حراسة مرمى الأبيض فى هذه المباراة الحارس عمر صلاح، رغم أنه اطمأن على حالة عماد السيد من الجهاز الطبى للفريق الأبيض، لكنه يفضل عدم مشاركته بشكل أساسى حتى لا تعاوده الإصابة مجددًا فى ظل الحاجة إليه بجانب مصطفى فتحى خلال الفترة القادمة خاصة فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى الممتاز، التى ستقام يوم 28 يوليو الجارى، فى الجولة الأخيرة من المسابقة.

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ويخوض الزمالك المران الأخير اليوم فى الجونة، على هامش معسكر الفريق الذى انطلق أمس الجمعة، وذلك استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريق الأبيض بنظيره الجونة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غداً الأحد، حيث سيشهد المران التعليمات الأخيرة للاعبين حول المواجهة بجانب التأكيد على ضرورة التركيز الشديد فى مباراة الغد واستغلال الفرص التى ستتاح للفريق بالشكل الأمثل.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها غدًا الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.