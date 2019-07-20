شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يضع الرتوش الأخيرة قبل السفر للإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على ملامح معسكر الفريق فى الإسماعيلية والذى ينطلق غداً الأحد .

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 21 يوليو الجارى حتى 28 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الحالى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.