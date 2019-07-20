المصرى يواجه المصانع الحربية وديا اليوم بمعسكر الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الكرة بالنادى المصرى فى الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره المصانع الحربية وديا، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد. ويختتم الفريق البورسعيدى فى الخامسة مساء غد الأحد مبارياته الودية بالمعسكر، بملاقاة فريق الرجاء المطروحى والذى كان قد استهل المصرى مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز المصرى بهدف نظيف على الترام فى ثانى ودياته، ثم الفوز كذلك على المجد السكندرى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.

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