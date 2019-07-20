رسمياً.. الهلال يقرر إيقاف مفاوضات تمديد عقد عموري

قرر نادي الهلال السعودي، إيقاف مفاوضاته مع لاعب الفريق الإماراتي عمر عبد الرحمن، من أجل تمديد عقده.

ذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “اللاعب كان اشترط تمديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى معسكر النمسا، وذلك على الرغم من تبقى أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي مع الهلال”.

وأضاف البيان: “النادي كان متمسكاً بتمديد عقد اللاعب بعد نهاية فترة العلاج من الإصابة التي يخضع لها حالياً، لكن عبد الرحمن وممثليه لم يردوا على العرض الرسمي للتمديد الذي أرسلته إدارة الهلال، على الرغم من تضمن العرض لزيادة القيمة المالية حسب طلب اللاعب.

واختتم الهلال بيانه قائلاً: “قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة”.