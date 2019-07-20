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فيديو.. سيسيه يواسى السنغال فى جلسة بأرض الملعب بعد خسارة أمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على الاجتماع بلاعبيه عقب خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية، لمواساتهم بعد فقدان اللقب القاري.

 

وكان سيسيه حريصا على تحية لاعبيه وتوجيه الشكر لهم على الأداء الرجولي على مدار البطولة بالكامل وفي لقاء النهائي ضد الجزائر.

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وخسرت السنغال من الجزائر بهدف نظيف أحرزه بغداد بونجاح في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي أمم إفريقيا 2019.

 

 

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