شكرا لقرائتكم مصر تواجه عمان في نهائي بطولة نيوم الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه المنتخب العماني نظيره المصري في نهائي بطولة نيوم الدولية، بعد فوزهما يوم الجمعة على إنجلترا بثلاثية نظيفة وعلى السعودية بأربعة أهداف لهدفين.

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزه الأول على الصيني بستة أهداف لخمسة، فيما حقق المنتخب المصري على الصيني بسبعة أهداف نظيفة. وفي المباراة الأولى فازت عمان على الإمارات بأبرعة أهداف لهدفين.

وسيلعب الأخضر أمام الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما ستلعب مصر أمام عمان في النهائي يوم السبت.