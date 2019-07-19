رسميا.. الحارس السابق فالديز يعود إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة على موقعه الرسمي عن تعيين حارسه السابق فيكتور فالديس مدربا لفريق الشباب تحت سن 19 عاما.

ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا ليوضح تفاصيل عودة فالديز، جاء فيه أنه أبرم تعاقدا مع الحارس الإسباني السابق لمدة عام حتى يونيو 2020 مع بند تمديد عقده حتى عام آخر.

واستطاع حارس مرمى حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني السابق الحصول على رخصة التدريب منذ مدة، وبدأ مسيرته التدريبية في 2018 وتولى هذا الموسم مهمة قيادة فريق مورتالاز الشبابي.

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وخاض فالديز ما مجموعه 539 مباراة رسمية في جميع المسابقات الرسمية مع “البلوغرانا”، قبل أن يقرر الرحيل عن قلعة “الكامب نو” في عام 2014 ولكنه تعرض في نهاية مارس 2014 قبل أسابيع من مغادرته لإصابة في الرباط الصليبي ليعلن اعتزاله في صيف 2017.

وحقق فيكتور بطولة الدوري الإسباني 6 مرات وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، وفاز ببطولة كأس ملك إسبانيا في مناسبتين، إضافة إلى تتويجه ببطولة كأس السوبر الإسباني 6 مرات وكأس العالم للأندية مرتين.

أما على مستوى المنتخبات، ساهم الحارس الإسباني مع منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم عام 2010 وكأس الأمم الأوروبية عام 2012.