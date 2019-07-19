رياضة | الإتحاد الإسباني يفتح تحقيقًا مع برشلونة لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإتحاد الإسباني يفتح تحقيقًا مع برشلونة لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، جهوده من أجل الحصول على مبلغ 80 مليون يورو، الذي يرى بأنه مستحق من بيع لاعبه أنطوان جريزمان إلى برشلونة الإسباني، وليس 120 مليون فقط.

ووفقًا لما ذكرته "IUSPORT" فإنه تم التأكيد على إن الإتحاد الإسباني يتخذ اجراءاته بشأن مسألة توقيع جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

الجدير بالذكر أنه وافق الإتحاد الاسباني على فتح ملف برشلونة مع جريزمان وتحديد ما اذا كان برشلونة قد قام بـ مخالفة تفاوضية مع لاعب ينتمي إلى نادي أخر مع عقد ساري المفعول.