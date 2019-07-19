رياضة | نيمار مهددًا باريس: إما برشلونة أو لا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار مهددًا باريس: إما برشلونة أو لا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، فقط يشعر بأنه في "مود" نادي برشلونة، حيث يرغب اللاعب بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة لبيته السابق.

وبحسب ما أكدته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النجم البرازيلي لا يزال لا يغير رغبته في الذهاب إلى ملعب كامب نو مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر ان نيمار قام بإحباط كل محاولات باريس سان جيرمان، من أجل خلق مزاد حول بيعه هذا الصيف، وأرسل لهم رسالة صريحة، ومفادها أنه يريد فقط فريق برشلونة.