نيمار: ميسي أفضل لاعب في العالم.. وراموس مدافع جيد

قال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إن قائد برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب لعب إلى جانبه، وأنه شكل معه ثنائياً رائعاً خلال فترة احترافه ضمن صفوف النادي الكاتالوني.

وأضاف: “أفضل لاعب واجهته كان راموس، لأنه مدافع جيد للغاية ويسجل أهدافاً، مواجهته أمر معقد للغاية، لعبت أيضاً أمام تياغو سيلفا، كلاهما لاعبان جيدان للغاية”.