شكرا لقرائتكم كلوب باقٍ مع ليفربول حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شيكاغو - أ ف ب | منذ ساعتين في 19 يوليو 2019 - اخر تحديث في 19 يوليو 2019 / 20:43

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب التزامه بالاستمرار مدرباً لفريق ليفربول الإنكليزي للأعوام الثلاثة المتبقية من عقده «على أقل تقدير»، وذلك مع انطلاق بطل أوروبا في كرة القدم، في جولة تحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة.



وأبدى كلوب استغرابه لسؤاله من قبل الصحافيين عن تقارير تشير لإمكانية رحيله مع نهاية عقده في 2022، قائلاً: «لا أعتقد أنه يتم طرح هذا السؤال على العديد من الناس قبل ثلاثة أعوام من انتهاء عقدهم».

وأضاف: «سنرى. لماذا علينا أن نفكر بهذا؟ على أقل تقدير ثلاثة أعوام - هذه هي الإجابة. على الأقل ثلاثة أعوام»، في إشارة إلى فترة بقائه.

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وقاد كلوب فريق «الحمر» في موسم 2018-2019 لإحراز لقبهم السادس في مسابقة دوري الأبطال، لكنه فشل في إحراز لقب الدوري المحلي، حيث أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وكانت شبكة «اي اس بي ان» الأميركية أشارت الشهر الماضي إلى أن كلوب يفكر بأخذ إجازة طويلة عند نهاية عقده مع ليفربول، بينما ألمح وكيل أعماله إلى أنه قد يكون مهتماً بتدريب المنتخب الألماني خلفاً ليواكيم لوف المرتبط بعقد مع «المانشافت» حتى 2022.

وشدد كلوب على أن اهتمامه ينصب حالياً على تحضيرات فريقه للموسم المقبل، والذي يستعد لخوض ثلاث مباريات ودية تبدأ الجمعة أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في ساوث بند، إنديانا.

وأوضح: «أنا متحمس لإجراء التمرين الحقيقي الأول»، مشيراً إلى عدم إيلائه الأهمية للنتائج التي سيحققها فريقه خلال هذه الجولة: «حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد، ولكن هناك الكثير من العمل للقيام به. لعبنا بمستوى معيّن الموسم المنصرم، ويتوجب أن يكون القاعدة لما نتوقع من أنفسنا في الموسم المقبل».