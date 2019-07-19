شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في ليفربول بسبب تصريحات كلوب والان مع التفاصيل

صدم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، جماهير فريقه، عند حديثه عن توقعاته للفائز ببطولة الدوري للموسم القادم. واستبعد كلوب فوز فريقه بالدوري، مؤكداً أن مانشستر سيتي يعد المرشح الاوفر حظا للتتويج بالبريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

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