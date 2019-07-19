لوكاكو لن يواجه إنتر ميلان.. وكونتي يتمنى ضمه

قال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولشار، إن روميلو لوكاكو ليس مستعداً بشكل كاف من الناحية البدنية لمواجهة إنتر ميلان ودياً غداً السبت، في الوقت الذي جدد فيه النادي الإيطالي رغبته في ضم المهاجم.

وأكد سولشار للصحافيين اليوم الجمعة، قبل المباراة في إستاد سنغافورة الوطني بكأس الأبطال الدولية: “لوكاكو ليس جاهزاً ولن يتمكن من اللعب”.

وعن استمرار لوكاكو في تشكيلة يونايتد مع بداية الموسم الجديد قال سولشار “ليست لدي معلومات جديدة”.

ولم يشارك لوكاكو حتى الآن في مباريات فترة الإعداد للموسم التي تمتد في أستراليا وسنغافورة والصين بعد تعرضه لكدمة في التدريبات هذا الأسبوع.

وارتبط لاعب منتخب بلجيكا، المنضم إلى يونايتد قبل عامين، بالانتقال إلى إنتر، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن المفاوضات تعطلت.

ولم يخف مدرب إنتر أنطونيو كونتي رغبته في ضم لوكاكو.

وقال للصحافيين: “أحب هذا اللاعب واعتبره مهماً بالنسبة لنا من أجل تشكيل أجواء جيدة للتنافس، سنرى ما يمكننا فعله لكن يبقى الآن لاعباً في يونايتد بالتأكيد”.

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وتحدث سولشار أيضاً عن لاعب الوسط بول بوغبا المنضم من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية آنذاك مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار) وسط تكهنات رحيله عن النادي الإنجليزي.

وقال سولشار: “أود أن أسترد نفس التشكيلة التي بدأت بها مسيرتي هنا، ولا يتعلق الأمر باستعادة بول بوغبا عافيته بمفرده بل كل فرد بالفريق”.

ويبدأ يونايتد الموسم الجديد في الدوري بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد يوم 11 أغسطس (آب).

ويحاول يونايتد تعزيز صفوفه بعد موسم محبط أنهاه في المركز السادس بالدوري وبفارق 32 نقطة عن غريمه البطل مانشستر سيتي.

وتعاقد يونايتد مع المدافع آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانييل جيمس من سوانزي سيتي المنتمي للدرجة الثانية.

وأشار سولشار إلى أن النادي يستهدف “لاعباً أو اثنين آخرين” في فترة الانتقالات.