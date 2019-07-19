رياضة | تقارير.. نيمار يطعن برشلونة من الخلف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار يطعن برشلونة من الخلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي نيمار نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي من الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقاير صحفية أسبانية أن البرازيلي "نيمار" أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

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وأضافت أن اللاعب البرازيلي لا يريد اللعب في إسبانيا خلال الفترة المقبلة بعد مصادرة جميع ممتلكاته بسبب الضرائب هناك.

وكان "نيمار" ارتبط بالعودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن النادي الكتالوني لم يتخذ خطوات جادة لحسم الصفقة، لتتغير واجهة اللاعب البرازيلي إلي بطل الدوري الإيطالي.

يذكر أن نيمار لا يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، ويسعي لخوض تحدي جديد.