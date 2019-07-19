شكرا لقرائتكم خبر عن اليوفنتوس يوافق على هيجواينلهذا النادي والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي تلقى عدداً من العروض لضم مهاجمه جونزالو هيجواين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت التقارير أن يوفنتوس وافق على انتقال اللاعب لنادي روما على سبيل الإعارة، في خطوة لتقليل نفاقات مرتبات اللاعبين خلال الموسم الجاري.

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