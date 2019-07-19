شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يجيب على أنباء رحيله عن ليفربول والان مع التفاصيل

تداولت تقارير صحفية، أنباء عن رحيل الألماني يورجن كلوب من تدريب ليفربول الإنجليزي، قبل انتهاء عقده المستمر ثلاث سنوات. وأكدت صحف، أن كلوب استغرب مما نشر في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنه مستمر مع الفريق خاصة أن عقده مستمر مع الفريق لعام 2022، ولا يمكنه الرحيل من الفريق قبل انتهاء عقده.

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