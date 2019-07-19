شكرا لقرائتكم نادً فرنسي يُغري الشناوي بـ35 مليون جنيه سنوياً للرحيل عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، العديد من العروض الخارجية، للرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تألقه الملفت فى الفترة الأخيرة.

ورغم خروج المنتخب الوطنى من دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر، نجح محمد الشناوى فى نيل ثقة العديد من الأندية خارج مصر فى ظل تألقه الملفت خلال المباريات ونجاحه فى التألق ليكون ضمن قائمة الحراس المرشحين لحصد لقب أفضل حارس مرمى فى البطولة.

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وتلقى محمد الشناوى العديد من العروض بعضها من أندية خليجية بالإضافة إلى عروض من البرتغال وأندية أخرى أوروبية.

علمت "الخليج 365" أن العرض الأقوى أمام محمد الشناوى من نادي فرنسى، حيث عرض 2 مليون دولار كراتب سنوى لحارس النادي الأهلي ما يوازى قرابة 35 مليون جنيه مصرى صافية الضرائب وهو ما يهدد استمراره مع القلعة الحمراء فى ظل الإغراءات المالية الكبيرة لكن القرار النهائى سيكون للنادي حيث يرتبط الشناوى بعقد ممتد لعدة سنوات قادمة.