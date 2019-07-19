بالصور.. متحف النيل ينتهي من الملاعب الخماسية بأسوان

ينتهي متحف النيل بأسوان، خلال أيام قليلة من انشائه لملعب خماسي لكرة القدم بمساحة ١٠٠ متر مسطح داخل المتحف، حيث يعد الملعب الوحيد الذي تم

إنشاؤه من وقت إنشاء متحف النيل.

وقالت المهندسة ايرين فايز، مدير عام المتحف، "نحن بصدد الانتهاء من إنشاء