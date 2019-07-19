بالصور.. متحف النيل ينتهي من الملاعب الخماسية بأسوان

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ينتهي متحف النيل بأسوان، خلال أيام قليلة من انشائه لملعب خماسي لكرة القدم بمساحة ١٠٠ متر مسطح داخل المتحف، حيث يعد الملعب الوحيد الذي تمإنشاؤه من وقت إنشاء متحف النيل.
وقالت المهندسة ايرين فايز، مدير عام المتحف، "نحن بصدد الانتهاء من إنشاءملعب خماسي لكرة القدم، الذي يعد مساحته ١٠٠متر مسطح، وسيتم اتاحته للجمهور لممارسة رياضة كرة القدم والترفيه، بالإضافة الى التثقيف ومعرفة حضارة وتاريخ دول حوض النيل في بيت العائلة الافريقية متحف النيل بأسوان".
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