رياضة | شاهد بالفيديو.. تدريبات خاصة لطارق حامد استعدادًا للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد بالفيديو.. تدريبات خاصة لطارق حامد استعدادًا للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المعد البدني لنادي الزمالك أنطونيوس كيزوس فيديو علي حسابه الخاص عبر "أنستجرام" يوضح تأدية اللاعب طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لتدريبات بدنية خاصة لتجهيزة للمشاركة في بطولة الدوري بعد عودته من الأجازة التي حصل عليها عقب انتهاء مشوار المنتخب في بطولة أمم إفريقيا.