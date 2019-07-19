رياضة | رسمياً.. فيكتور فالديز مدرباً في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. فيكتور فالديز مدرباً في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي برشلونة رسميًا، اليوم الجمعة مع حارسه السابق فيكتور فالديز، لتدريب فريق 19 عامًا في البلوجرانا.

وتبعاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" إن حارس برشلونة السابق قام بتوقيع عقدًا لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم اخر.

وقام فالديز بالتوقيع على عقده مع النادي الكتالوني في حضور المسؤولين عن التدريب الاحترافي لكرة القدم في برشلونة سيلفيو إلياس، وخوسيه ماري بيكرو وجييليرمو آمور.

وسيقود فالديز فترة إعداد ما قبل الموسم والتي ستنطلق يوم 29 يوليو الجاري، على أن يفتتح الفريق موسمه على ملعب يوهان كرويف الجديد بمواجهة أياكس يوم 27 أغسطس المقبل.