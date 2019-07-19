رياضة | تعرف على ثامن ضحايا ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ثامن ضحايا ريال مدريد في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يسعى ريال مدريد للتخلص من عدد من لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، بالإضافة لرغبته في ضم صفقات أخرى قوية وفي مقدمتها الفرنسي بول بوجبا.

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وكشف الصحفي الإسباني إيدو بيدال، عن مفاجأة جديدة بشأن الأسم القادم الذي سيغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال الصحفي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية إيدو بيدال: خيسوس فاييخو سيغادر على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية في الليجا.

وكان ريال مدريد قد أعلن رحيل سبعة لاعبين هذا الصيف سواء ببيعهم أو إعارتهم وهم لوكا زيدان وسيرجيو ريجيلون ومارتن أوديجارد وماتيو كوفاسيتش وراؤول دي توماس وماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز.