شكرا لقرائتكم رانيا تاج تتوج ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت راندا تاج لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى المركز الثالث وبرونزية الوزن المفتوح لتزيد رصيد مصر فى بطولة العالم التى تقام بكازاخستان . وتاتى ميدالية اللاعبة لترفع رصيد مصر فى البطولة ، حيث أحرزت فاطمة عمرو امل محمود برونزيتان ، ومحمد صبحى فضية و شريف عثمان و فاطمة قرنى و رحاب احمد الميداليات الذهبية. Advertisements وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال. وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر ونادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى.

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