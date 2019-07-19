شكرا لقرائتكم المشرف على الكرة بالمقاولون: محمد صلاح يتعرض لحملة تشويه من الإخوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة القدم بالنادى، أن محمد صلاح نجم ذئاب الجبل السابق وليفربول الحالى، يتعرض لحملة شرسة من اللجان الالكترونية للإخوان.

أوضح عادل أن الإخوان يمتلكون لجان منتشرة ومتشعبة فى الميديا، وفى ظل أننا نسير كالقطيع تنجح هذه الحملات مع الأسف دون وعى أو دراسة، على سبيل المثال فى أزمة عمرو وردة عندما نزل الملعب فى مباراة جنوب أفريقيا انقسمت الجماهير مجموعة تصفق ومجموعة تعترض وما بينهما ينحاز للمجموعة الاقرب إلى جواره فى المدرجات دون وعى.

ويعتبر محمد صلاح أحد أبناء قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، حيث تألق فرارى الفراعنة بين فرق ذئاب الجبل فى المراحل المختلفة ليخطف أنظار الفرق الأوروبية.

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا.