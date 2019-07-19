شكرا لقرائتكم قمة الكرة المصرية بدون جمهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن قمة الأهلى والزمالك المقرر لها 28 يوليو الجاري والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ34 و الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز ستكون بدون جمهور . تابع مسئولو اتحاد الكرة أن التكافؤ فى الفرص وراء حضور الجماهير لقمة الأهلى و الزمالك خاصة أن لقاء الدور الأول أقيم بدون جمهور و الإكتفاء بحضور أعضاء مجلس إدارة الناديين. ويتبقى للزمالك 3 مباريات هامة في الدوري أولها الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمة الكرة المصرية بدون جمهور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.