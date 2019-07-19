رياضة | مدرب الزمالك يتحفظ على ضم مهاجم سموحة

تحفظ خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على ضم حسام حسن مهاجم فريق سموحة خلال الموسم المقبل بسبب عدم قناعته به.

ويرى مدرب الزمالك أن مستوى حسام حسن لا يختلف بشكل كبير عن المهاجمين الموجودين داخل الفريق وبنفس النوعية وهو ما جعله يرفض ضمه ويبحث عن مهاجمين آخرين.

وكان حسام حسن قد تم ترشيحه لإدارة الزمالك في الأيام الماضية وسط تعثر المفاوضات على ضم الغاني جون آنتوي مهاجم فريق مصر للمقاصة بجانب غموض موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة.

ويبحث الزمالك عن تدعيم خط الهجوم ببعض اللاعبين المميزين بسبب النقص الموجود في الفريق وعدم القناعة بمستوى الثنائي عمر السعيد وخالد بوطيب حتى الآن وتذبذب أدائهما خلال الموسم الجاري.