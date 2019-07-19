رياضة | التشكيل المتوقع لمبارة الجزائر والسنغال في نهائي الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمبارة الجزائر والسنغال في نهائي الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس الأمم الافريقية ويستضيف استاد القاهرة، مباراة النهائي بين الجزائر والسنغال.

وتشهد مباراة اليوم بعض غيابات العناصر المهمة للمنتخبين أبرزها الظهير للجزائر يوسف عطال بسبب الإصابة في الكتف، والسنغال يغيب عنها الحارسه إدواردو ميندي بسبب الإصابة وبسبب تراكم البطاقات يغيب أيضا المدافع كوليبالي .

ونعرض لكم التشيكل المتوقع لكلا المنتخبين في مباراة نهائي الكان الإفريقي :

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: مهدي زفان ، جمال بلعمري، عيسى ماندي ، رامي بن سبعيني

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في خط الوسط: عدلان قديورة ، إسماعيل بن ناصر ، سفيان فيغولي

في خط الهجوم: رياض محرز ، يوسف بلايلي،بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال

حراسة المرمى: ألفريد جومي

الدفاع: لامين جاساما ، ساليف ساني، شيخو كوياتيه ، يوسف سبالي

الوسط: هنري سافيه، ألفريد نداي،إدريسا جايي

الهجوم: ساديو ماني ، كريبين دياتا (إسماعيلا سار) ، مباي نيانج