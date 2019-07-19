رياضة | فلاش باك.. حكاية اللقب الوحيد للجزائر في أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلاش باك.. حكاية اللقب الوحيد للجزائر في أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل قطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 إلى محطته الأخيرة، حيث يستضيف استاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم، المباراة النهائية للنسخة الثانية والثلاثين للكان الإفريقي بين السنغال والجزائر.

ويمنى منتخب الجزائر النفس بقيادة مدربه المخضرم جمال بلماضي، بالتتويج بلقب ثان في تاريخها بالكان، وكان محاربي الصحراء قد توجوا باللقب للمرة الأولى على أرضها عام 1990

وصعد المنتخب الجزائرى لمنصة التتويج بالقارة السمراء للمرة الأولى والوحيدة فى تاريخه حتى الآن وذلك فى النسخة التى استضافها عام 1990، في جيل ضم كوكبة من النجوم في مقدمتهم رابح ماجر أسطورة الكرة الجزائرية.

والتقى منتخب الجزائر يوم 16 مارس 1990 مع نظيره المنتخب النيجيرى على استاد 5 يوليو أمام حضور جماهيري كبير، ونجح في الفوز بهدف دون مقابل، فى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية قبل 29 عاما عن طريق شريف وجانى