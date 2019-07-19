رياضة | البنك الأهلي يتجاهل إكمال مصاريف علاج لاعبه السابق

يعيش أحمد مرعي لاعب البنك الأهلي السابق، فترة صعبة بعدما رفض مسؤولو نادي البنك الأهلي دفع قيمة تكاليف علاج اللاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال اللاعب في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" تعرضت للإصابة مع فريق البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، وتوصل مسؤولو البنك لإتفاق معي على إستبدالي من قائمة الفريق للتعاقد مع لاعب آخر، بسبب إصابتي، ووافقت لمصلحة الفريق، وتحمل البنك مصاريف العملية، بجانب تكاليف أول جلستين فقط من جلسات التأهيل، ثم تجاهل مسؤولو البنك إستكمال علاجي ورفضوا سداد تكلفه باقي الجلسات التي تبلغ ما يقرب من 13 آلاف جنية.

وكتب "مرعي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يمكن أنا قليل أوى أما بكتب حاجه على الفيسبوك بس اللى أنا شفته في مجال الكرة يخلى الواحد يكره المجال باللى فيه لانه مجال .. بمعنى الكلمه طول ما أنت واقف على رجلك وكويس الناس تشيلك فوق دماغها وأول لما تقع الناس كلها بتديك ضهرها".

وواصل: "كل واحد في المجال عايز مصلحته سواء أن كان مدرب أو لاعب أو إدارة زى اللى حصل معايا بالظبط وعن تجربة كابتن عيد مرازيق كلمني في أول السنه وقالى تعالى معايا السنادي سبت ممتاز "ب" وجيتله كنت راجل معاه بقالى ٤ سنين، واخذت "كورتيزون" والعب حاضر لساني يتقطع واخيطه والعب حاضر الحمدلله بشهاده الجميع الواحد كان بيجى على نفسه ويتحامل عشان هو كان عايز كده".

وأكمل: "وأول لما اتصابت في ماتش رسمى وجالى رباط صليبى واتحاملت على نفسى وكملت الماتش وأنا عندى رباط صليبى محدش قدر كل ده وأول واحد عيد مرازيق نفسه قعد معايا هو والإدارة وقالولي أن احنا هنستبدلك ونجيب واحد تانى عشان عندنا عجز في المكان ده وأنا من هبلى وعبطى وافقت وضيعت حقى الناس دلوقتى عايزين يدفعوني ١٣ ألف جنيه تأهيل من جيبى ومش عايزين يدفعوا حاجه وحتى محدش معبرنى كلمت الناس كلها ولا حد معبرنى وأولهم عيد مرازيق الخلاصه أن المجال ..... وكله بيدور ع مصلحته".