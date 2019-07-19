شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ما تفكروش فى الأهلى عندنا 9 نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من لاعبى الفريق الكروى الأول ضرورة التركيز فى مباريات الفريق القادمة وتحقيق النقاط التسعة. ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز Advertisements وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأذاعها برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية أن المباريات الثلاث المقبلة ما هى الى 9 نقاط مشددًا على أنه لا يريد تفكير أى منهم فى مباراة الأهلى المقبلة قبل الانتهاء من مباراتى الجونة والإسماعيلى. وتحدث مرتضى منصور مع اللاعبين: "المكسب ها يجيب تانى واللاعبين قادرين على تخطى الجونة والاسماعيلى للتركيز فى مباراة الحسم".

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