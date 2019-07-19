موهبة مصرية تلمع فى سماء أوروبا من بوابة وصيف الدورى التركى...

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جدة - عمرو شويل استطاع اللاعب الشاب فؤاد جمال الشهير بزيكو، مهاجم نادي باشاك شهير التركي للناشئين، خطف أنظار العديد من الآندية الأوروبية، والتي تتنافس على ضمه ضمن فريقها، نظرًا لموهبته التي ظهرت مؤخرًا.

ويجري ناديا ريال مدريد، وبرشلونة، مباحثات عديدة مع نادي باشاك التركي، لضم زيكو ضمن فريقه، إلا أن النادي التركي أكد تمسكه باللاعب، وسط مساعي الناديين للحصول على الصفقة.

وبالرغم من صغر سنه، إلا أن زيكو صاحب الـ 15 عامًا، أثبت نفسه وبجدارة خلال تواجده مع نادي باشاك التركي، مما استدعى كافة الصحف والمواقع الأوروبية للحديث عن موهبة المهاجم المصرى، الذي برهن على إمكانياته ومستواه المتميز والذي ظهر جليًا أثناء المباريات التي خاضها مع فريقه.

وتحدثت العديد من الصحف العربية والأوروبية عن مهاجم نادي باشاك التركي، حيث وصفته بخليفة النجم محمد صلاح، بعد أدائه الراقي وتواجده المؤثر على أرضية الملعب.

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يشار إلى أن فؤاد أو زيكو من أصل مصري، وهو نجل المنتج والمطرب جمال فؤاد، واحترف ضمن صفوف فريق نادي باشاك التركي في صغر سنه واستطاع بموهبته لفت الأنظار العربية والأوروبية.



