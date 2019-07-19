شكرا لقرائتكم من مرتضى منصور للاعبى الزمالك: فوزوا بالدورى ولن تتخيلوا المكافآت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لاعبى الفريق الكروى الأول بالنادى بمكافآت خيالية حال التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز على حساب غريمه التقليدى نادى الزمالك.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأذاعها برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية : "لن تتخيلوا المكافآت التى ستنالوها حال الوصول الى درع الدورى وتحقيق الفوز فى المباريات الثلاثة المقبلة".

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وطالب مرتضى منصور من لاعبى الزمالك ضرورة التركيز فى المباريات المقبلة حتى يستطيع الفريق اسعاد الملايين من جماهير الفريق.