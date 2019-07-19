شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام: قلقان ليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة قوية لحازم امام كابتن الفريق الكروى الأول بالنادى خلال تدريبات اليوم التى خاضها الفريق بملعب عبد اللطيف أبورجيلة. ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز Advertisements وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأذاعها برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية لكابتن الزمالك: "قلقان ليه.. عايز تمشى ليه .. انت معانا ومكمل والمدرب (خالد جلال) عايزك تكمل .. مش عايزك تقلق وركز فى الفترة الحالية". وقال مرتضى منصور للاعب: "بعد المباريات الثلاث اللى هايجيله عرض مناسب مش ها أقف فى طريقه".

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