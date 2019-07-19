أمير مرتضي يكشف كواليس التعاقد مع أشرف بن شرقي

كشف أمير مرتضي منصور ، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك ، أن المفاوضات والاتصالات مع المغربي أشرف بن شرقي ، الوافد حديثا للفريق ، كانت من فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

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وأشار أمير مرتضي ، بان الزمالك كانت لديه رغبة في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير ، لكن قيامه باللعب لناديين الهلال السعودى ، واعارته لانس الفرنسي ، وقف حائلا

دون اتمام الصفقة في يناير الماضي وانه تم التفاوض بشكل مباشر مع الهلال السعودى لانهاء الصفقة ، وكان هناك ترحيب قوى بانضمام اللاعب للزمالك .

مشيرا إلى ، أن القيمه المالية لصفقة أشرف بن شرقى في حدود المعقول وليست ارقام خيالية