رياضة | ريبيري يمنح ابنته رحلة للقاهرة لتشجيع الجزائر بنهائي الكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريبيري يمنح ابنته رحلة للقاهرة لتشجيع الجزائر بنهائي الكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الفرنسي فرانك ريبيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، ابنته حيزية رحلة على متن طائرة خاصة إلى القاهره لتشجيع منتخب الجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأتي هدية ريبيري لإبنته، بعد أن أفصحت عن أمنيتها بتتويج الجزائر بطلة للقارة السمراء، حيث أن والدتها وهيبة جزائرية الجنسية.