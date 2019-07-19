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رياضة | بونجاح يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نائي كأس أمم أفريقيا

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‫استقر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة السنغال مساء اليوم على ستاد القاهرة في نهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.‬

‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر كالتالي :-‬

‫حراسة المرمى : ريس مبولحي ‬

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‫خط الدفاع : مهدي زفان - عيسى ميندي - جمال الدين بلعمري - رامي بن سبعيني ‬

‫خط الوسط - عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيغولي - رياض محرز‬

‫خط الهجوم : بغداد بونجاح.‬

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