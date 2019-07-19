رياضة | بونجاح يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نائي كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونجاح يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نائي كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫استقر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة السنغال مساء اليوم على ستاد القاهرة في نهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.‬

‫ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر كالتالي :-‬

‫حراسة المرمى : ريس مبولحي ‬

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