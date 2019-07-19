رياضة | بونجاح يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نائي كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونجاح يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال في نائي كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على تشكيل فريقه لمواجهة السنغال مساء اليوم على ستاد القاهرة في نهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر كالتالي :-
حراسة المرمى : ريس مبولحي
خط الدفاع : مهدي زفان - عيسى ميندي - جمال الدين بلعمري - رامي بن سبعيني
خط الوسط - عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيغولي - رياض محرز
خط الهجوم : بغداد بونجاح.