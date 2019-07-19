جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن حتى 2025 على أقل تقدير

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ستحتضن حلبة ملبورن جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد حتى 2025 على أقل تقدير، وذلك بحسب ما أعلن مالكو حقوق الفئة الأولى الخميس بعد التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص مع منظمي السباق الأسترالي في لندن.

واستضافت أستراليا إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد منذ 1985 وحتى 1995 على حلبة أديلاييد، قبل الانتقال الى حلبة ملبورن اعتبارا من 1996.

وشكلت أستراليا الجولة الافتتاحية للبطولة منذ أن أدرجت في الروزنامة باستثناء عامي 2006 و2010، ولن يختلف الأمر في الموسم الجديد حيث تحتضن الجولة الأولى بين 12 و15 اذار/مارس 2020 على حلبة ألبرت بارك التي ستكون مسرحا للاحتفال بالذكرى السبعين لانطلاق بطولة العالم في 1950.