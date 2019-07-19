- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021 و المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر
مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021
أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021 عن وقوع المنتخب المصرى على رأس المجموعة السابعة .
مجموعة مصر.. المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر
أسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة فى أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة التى ستضم إلى جانب الفراعنة كلاً من منتخبات كينيا، توجو، جزر القمر.
11 نوفمبر موعداً لأول مباراة لمنتخب مصر فى تصفيات كان 2021
كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، على هامش القرعة التى أقيمت اليوم فى أحد فنادق منطقة الزمالك، والتى أسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة التى ستضم إلى جانب الفراعنة كلاً من كينيا، توجو، جزر القمر.
لاسارتي يجمتع بديانج والطبيب وتأهيل نيدفيد فى مران الأهلى
حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على عقد جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء قبل مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، وأشاد لاسارتي خلال الجلسة بديانج، مؤكداً على أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وكان نيانج قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.
ساسى يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة
شارك الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي حيث خاض اللاعب المران في اليوم الأول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا بمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.