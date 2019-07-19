أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021 و المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر

مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021 عن وقوع المنتخب المصرى على رأس المجموعة السابعة .

مجموعة مصر.. المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر

أسفرت قرعة مجموعات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، المقامة فى أحد فنادق منطقة الزمالك، عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السابعة التى ستضم إلى جانب الفراعنة كلاً من منتخبات كينيا، توجو، جزر القمر.

11 نوفمبر موعداً لأول مباراة لمنتخب مصر فى تصفيات كان 2021 كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، على هامش القرعة التى أقيمت اليوم فى أحد فنادق منطقة الزمالك، والتى أسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة التى ستضم إلى جانب الفراعنة كلاً من كينيا، توجو، جزر القمر. Advertisements لاسارتي يجمتع بديانج والطبيب وتأهيل نيدفيد فى مران الأهلى حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى على عقد جلسة خاصة مع المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء قبل مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، وأشاد لاسارتي خلال الجلسة بديانج، مؤكداً على أنه سيكون إضافة قوية للفريق، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وكان نيانج قد وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء، حيث خضع للكشف الطبي اليوم قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

ساسى يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

شارك الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي حيث خاض اللاعب المران في اليوم الأول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا بمصر.