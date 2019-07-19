شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يقدم العزاء الى حسام و إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرج عامر رئيس نادى سموحة السكندرى واجب العزاء للتوائم حسام حسن المدير الفنى و إبراهيم حسن مدير الكرة فى وفاة شقيقهم الاكبر محمد حسن منذ قليل عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .

وجاء فرج عامر قائلا " أتقدم بخالص العزاء والمواساة للتوأم حسام وإبراهيم حسن في وفاة شقيقهم الأكبر الأستاذ محمد حسن.رحم الله الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان والبقاء لله وحده " .

تقام صلاة الجنازة ظهر غدا الجمعة على الراحل محمد حسن شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن في مسجد المراغي بحلوان على أن يقام العزاء يوم السبت في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله.

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وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة.

وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة تدريبات سموحة اليوم وقاد المران طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى.