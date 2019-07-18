سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021

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سحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021

سحبت الخميس على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من أمم إفريقيا، والتي تستضيفها الكاميرون عام 2021.

وتنطلق التصفيات في 11 نوفمبر المقبل، وتقام جولاتها على أربعة مراحل: بين 11 نوفمبر و19 منه، بين 31 أغسطس و8 من سبتمبر 2020، بين الـ5 من أكتوبر و13 منه، وبين الـ9 من نوفمبر و17 منه.

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة الـ6 التي تتأهل منها الكاميرون حكما لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

وأقيم حفل القرعة في أحد فنادق القاهرة قبل ساعات من نهائي أمم إفريقيا 2019 بين السنغال والجزائر التي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

في ما يأتي توزيع المنتخبات على الدور التمهيدي والمجموعات الـ12:

* الدور التمهيدي:

المباراة التمهيدية الأولى: ليبيريا - تشاد

المباراة التمهيدية الثانية: جنوب السودان - السيشيل

المباراة التمهيدية الثالثة: جزر موريس - ساو توميه وبرينسيب

المباراة التمهيدية الرابعة: جيبوتي - غامبيا

* المجموعات:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا، ناميبيا، الفائز من المباراة التمهيدية الأولى

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المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، أوغندا، ملاوي، الفائز من المباراة التمهيدية الثانية

المجموعة الثالثة: غانا، جنوب إفريقيا، السودان، الفائز من المباراة التمهيدية الثالثة

المجموعة الرابعة: جمهورية الكونغو الديموقراطية، الغابون، أنغولا، الفائز من المباراة التمهيدية الرابعة

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، بوروندي

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر، موزمبيق، رواندا

المجموعة السابعة: مصر، كينيا، توغو، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا

المجموعة التاسعة: السنغال، الكونغو، غينيا-بيساو، إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)

المجموعة العاشرة: تونس، ليبيا، تنزانيا، غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشرة: ساحل العاج، النيجر، مدغشقر، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، بنين، سييراليون، ليسوتو