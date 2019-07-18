الإتحاد الإنجليزي يوقف مهاجم ليفربول أسبوعين لخرقه قواعد الرهان

أحمد أبوعقيل

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مهاجم ليفربول السابق دانيال ستورريدج من لعب كرة القدم لمدة أسبوعين وتغريمه 75,000 جنيه استرليني بعد إدانته بانتهاك قواعد الرهان.

وجاء قرار الاتحاد بمنع ستورريدج البالغ من العمر 29 عاما لمدة ستة اسابيع ، تم تخفيفها لـ أسبوعين، وتنتهي العقوبة في 31 يوليو .

قال اتحاد كرة القدم إنه سيستأنف قرار لجنة تنظيمية مستقلة بفصل العديد من التهم التي تزعم أنه نقل معلومات داخلية حول احتمال انتقاله في يناير 2018.

في التقارير التي قدمها إلى اللجنة، جادل اتحاد كرة القدم أن اللاعب قد استخدم "التصميم الساخر"" للمساعدة في الرهان من قبل الآخرين.

وكان ليفربول اعلن في يونيو الماضي أن ستورريدج الذي سجل ثماني أهداف في 26 مباراة سيترك النادي هذا الصيف في نهاية عقده.

وقال ستوريدج إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، خلال الأشهر الـ 15 الماضية كانت صعبة للغاية".

Advertisements

وتابع:" يسرني أن تسعة من التهم الـ 11 قد رُفضت وأن اللجنة وجدتني شاهداً أميناً وذا مصداقية، وأن أفعالي في يوم من الأيام الصعبة بشكل خاص كانت خارجة عن الطابع".

ووجدت اللجنة أن اثنين من 11 تهمة ضده ثبت - أن مهاجم مانشستر سيتي السابق وتشلسي قد أوعز إلى شقيقه ليون بالرهان على احتمال انتقاله إلى إشبيلية الإسباني، وأنه أعطاه معلومات داخلية.

وفي بيان، قال الاتحاد إنه "لا يوافق بكل احترام على النتائج التي توصلت إليها اللجنة التنظيمية، وسوف يطعن في التهم التي رُفضت والعقوبة التي فرضت".

وقال وزير الرياضة السابق تريسي كراوتش إن الحكم "يسخر من قواعد الاتحاد الإنجليزي".

في عام 2017، تم إيقاف لاعب وسط بيرنلي السابق جوي بارتون عن كرة القدم لمدة 18 شهراً - ثم خفض إلى 13 في الاستئناف - بعد أن خرق قواعد الاتحاد الإنجليزي من خلال وضع 1260 رهاناً على المباريات في عام 2016.

وزعم بعض التهم الموجهة إلى ستورريدج والتي تم رفضها أنه نقل معلومات داخلية عن تحركات محتملة إلى انتر ميلان ووست بروم.