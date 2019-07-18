رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: حسم 7 ملفات ورحيل نجم الفريق وتحديد صفقة القرن.. وزيدان يأمر ببقاء المنبوذ وجديد الصفقة المرتقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: حسم 7 ملفات ورحيل نجم الفريق وتحديد صفقة القرن.. وزيدان يأمر ببقاء المنبوذ وجديد الصفقة المرتقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط إدارة الملكي للتعاقد مع مبابي نجم باريس سان جيرمان على طريقة إيدين هازارد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يخطط لضم مبابي على طريقة هازارد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الخطة التي سينفذها ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يدركون مدى صعوبة التعاقد مع مبابي هذا الصيف خاصة مع عدم ترحيب إدارة PSG بالتخلي عنه بالإضافة إلى عدم امتلاك الميرينجي للمال الوافر من أجل القيام بصفقة كهذه.

وأفادت صحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد يعتمد على اتباع طريقة تعاقده مع هازارد من أجل ضم مبابي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد انتظر حتى وصول هازارد لعامه الأخير في عقده مع تشيلسي قبل أن يتعاقد معه في صفقة كلفت خزائن الملكي ما يقرب من 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في القيام بالأمر ذاته مع مبابي من خلال انتظار الصيف القادم أو ما يليه من أجل التعاقد معه خاصة وأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ممتدا حتى عام 2024.

- تعرف على كواليس اجتماع بيريز وزيدان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق اجتمعا أثناء معسكر الفريق المقام في مدينة مونتريال بكندا استعدادا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن بداية الحديث كانت عن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حيث يسعى الملكي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع PSG مستغلاً نهاية عقد النجم الشاب في 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه أثناء الاجتماع تحدث زيدان عن الكولومبي جيمس رودريجيز الذي يرغب النادي في التخلص منه عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة وهو ما رفضه نابولي الإيطالي، حيث عرض ضم رودريجيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جلسة بيريز مع زيدان تطرقت للحديث عن مستقبل الويلزي جاريث بيل الذي يرغب في البقاء في الملكي على الرغم من رغبة زيدان في الاستغناء عن خدماته.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الاجتماع شهد الحديث عن موقف كليور نافاس حارس الملكي حيث لا توجد أي نية في رحيل الحارس الكولومبي في الصيف الحالي نظرًا لعدم وجود عروض تصل للقيمة التي حددتها إدارة الميرينجي.

- مدريد يتدرب في مونتريال وزيدان يغير مركز فينسيوس

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، المران الأول لهم بمدينة مونتريال الكندية، استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" إن الفرنسى زيدان، تغير مراكز بعض اللاعبين وعلى رأسهم فينسيوس جونيور، والاستفادة من خدماته بالجانب الأيمن بعد تضاؤل فرص مشاركاته مع الفريق بسبب التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد بالانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة أن اسم فينيسيوس ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزهم ميلان وبلد الوليد، بعد أن طالب الظاهرة رونالدو، مالك بلد الوليد بالتعاقد مع فينسيوس، خاصة أنه بعد قدوم هازارد سيقلل فرص البرازيلي الشاب، وبالتالي لن يمانع الريال في إعارته.

- الملكي يحسم مصير نجمه

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم أن نادى ريال مدريد الإسباني قرر رحيل المهاجم ماريانو دياز عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير، أن اللاعب ستكون فرصته صعبة للغاية فى الحصول على فرصة للعب مع الفريق خلال الموسم القادم بعد تعاقدات الفريق الفترة الأخيرة وأيضاً عدم إعتماد المدير الفنى زين الدين زيدان عليه.

ويقتنع مسؤولى ريال مدريد خلال الفترة الحالية، أن اللاعب بالفعل سيقرر الرحيل عن الفريق.

- بوجبا يبتعد عن الملكي

يبدو أن صفقة تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لن تتم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن احتمالات تعاقد ريال مدريد مع بوجبا قد صارت مُستحيلة عمليا، خاصة وأن النادي الملكي أصبح في حاجة لوضع عرض بقوام مالي يصل إلى 200 مليون يورو، من أجل التفاوض مع الشياطين الحمر، حول بوجبا.

وسيكون ريال مدريد مُضطرا للبحث عن خيارات أخرى لتدعيم خط وسط الفريق أبرزها، الهولندي دوني فان دي بيك والدنماركي كريستيان إيريكسن، من أجل تعزيز وسط ميدان الفريق.

هذا، ومن المقرر أن يعقد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جلسة مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، إبان معسكر الفريق القائم حاليا في مدينة مونتريال الكندية، لمناقشة الوضع الراهن.

- زيدان وبيريز يحسمان 7 ملفات.. الاتفاق على رحيل نجم الريال وإنهاء صفقة القرن

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن أهم الملفات التي ناقشها فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، خلال جلسته مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام، وزين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة، أمس الأربعاء، وذلك فيما يخص خطط النادي للموسم المقبل.

1- حسم موقف "جاريث بيل": اقترب جاريث بيل من الاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل، خاصة وأن الإدارة تري أنه لاعب مهم وسيفيد الفريق، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل.

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2- مصير "رودريجيز": تناول اجتماع بيريز مع زيدان، مصير الكولومبي خاميس رودريجيز، وتتجه النية داخل النادي الملكي للتخلص من اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويرغب أتليتكو مدريد في ضم "رودريجيز" ولكن علي سبيل الاعارة وهو ما يرفضه الريال.

3- نافاس وفاييخو: استقرت إدارة ريال مدريد على استمرار الحارس الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، مع الفريق بالموسم المقبل، بعدما جاءت العروض المقدمة له بعيدة عن طموحات الملكي، بينما يبحث النادي الملكي عن إعارة الحارس الأوكراني لونين، وكذلك المدافع الشاب فاييخو.

4- سيبايوس يقترب من الرحيل: تنوي إدارة ريال مدريد الموافقة على رحيل "سيبابوس" هذا الصيف، ولكن على سبيل الإعارة، وهذا هو ما يريده اللاعب نفسه، خاصة وأن اللاعب يأمل في العودة للحصول على فرصته مع النادي الملكي في المستقبل.

5- مصير غامض لأسينسيو: لا يريد ريال مدريد التفريط في خدمات ماركو أسينسيو خلال الفترة المقبل، رغم اهتمام العديد من الأندية الاوروبية بالتعاقد معه، لكن لم تحسم إدارة الملكي مصير اللاعب حتي الآن.

6- الخط الأمامي: لم يحسم عدد من اللاعبين بالخط الأمامي موقفهم مع ريال مدريد، حيث يأمل البرازيلي رودريجو الوافد الجديد هذا الصيف في الحصول على مكان بالفريق الأول، بينما مستقبل لوكاس فاسكيز مطروح على الطاولة، أما بورخا مايورال لن يستمر في النادي، وسط اهتمام من ليفانتي أو ريال سوسيداد، ويريد إبراهيم دياز وماريونو دياز الاستمرار مع الفريق، وسيشارك الياباني تاكيفوسا كوبو، فسيلعب مع راؤول في فريق كاستيا.

7- كيليان مبابي: يري ريال مدريد أنه من الصعب التعاقد مع كيليان مبابي حاليًا وقرر تأجيل الصفقة في الوقت الحالي وحتي قبل نهاية عقده بموسم.

- فاران يضع وصفة سحرية لريال مدريد لحصد الألقاب

تحدث الفرنسي رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد الإسباني عن التحضير للموسم الجديد تحت قيادة زين الدين زيدان.

وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة الماركا: نحن نعمل بشكل جيد للغاية جسديا ونفسيًا مع الكرة ، شيئًا فشيئًا نسير بخطى سريعة ، ومن الجيد أن نكون الجزء الأكبر من اللاعبين أصحاب الخبرة .

واشار فاران إلى إنه سعيد بمستواه حتى الآن على الرغم من أنه أكد أنه يمكن أن يتحسن بعدما حصل على قسط مناسب من الراحة .

واكد فاران على أن العمل الجماعي ، واتحاد الصفوف سيكون هو العامل الأبرز في موسم الريال بالموسم القادم لحصد الألقاب.

- ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه

حدد نادي ريال مدريد الإسباني السعر النهائي لبيع نجمه الكولومبي خاميس رودريجيز الذي كان معارا لموسمين لبايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن ريال مدريد حدد سعر 50 مليون دولار لبيع نجمه الكولومبي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن هناك العديد من الأندية الكبيرة مهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وأهمها أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي.

- تقارير - ريال مدريد لن يضم إلا هذه الصفقة.. ورحيل نجم الفريق والإبقاء على المنبوذ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني سيستمر مع الفريق الملكي ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا إذا وصل عرض كبير سيتم النظر في الأمر.

وقال راديو "أوندا سيرو" أن أيسكو يريد البقاء مع الريال والنادي يتجه للحفاظ عليه، لكن في حالة وصل عرض مالي كبير لضمه سيتم النظر في أمره.

وبالنسبة لماريانو دياز، فأنه في طريقه للرحيل عن صفوف الملكي، فالشيء الأفضل بالسبه له وللنادي عو الخروج خلال فترة الصيف.

وأما عن صفقة بوجبا فقال "أوندا سيرو"، بإستثناء صفقة بوجبا التي يعمل الريال على انهائها بأسرع وقت، فلا يوجد أي صفقة أخري قادمة لصفوف الريال.

- مفاجأة.. بعد دي ليخت يوفنتوس يقترب من خطف صفقة ريال مدريد الكبرى

أعلن مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لمدة 5 مواسم قادمة ، خلال فترة الميركاتو الصيفية الجاري .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت تواجد معه في الإعلان الرسمي عن الصفقة، ومن الممكن أيضًا إنهاء صفقة بول بوجبا ، الذي يبحث عن مخرج من مانشستر يونايتد حيث أن رايولا هو وكيل اللاعب الفرنسي أيضا.

وقال مينو رايولا في تصريحات صحفية:" أنا أعيش الحياة حتى اليوم ، وسنرى ما سيحدث ، وعن انتقال بوجبا لليوفي أجاب:" يوفنتوس؟ أكرر اليوم هذا هنا ، غدا ... من يدري؟ . وأضاف : رغم ذلك ، من إيطاليا ذكرت أن يوفنتوس ليس على استعداد للوصول إلى ادعاءات مانشستر يونايتد ، والتي ستطلب حوالي 200 مليون دولار للسماح بوجبا ولكن الأمر قد يبدو متاح في حالة تراجع اليونايتد خاصة في ظل رغبة اليوفي في استعادة اللاعب.

- تصريحات نارية من نجم ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد

حرص الدولي الفرنسي فاران، لاعب فريق ريال مدريد على الإدلاء بتصريحات صحفية قوية، بعد انتظامه في مران فريقه الجماعي استعدادا للموسم الجديد، في إطار معسكر النادي الملكي التحضيري.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فاران انتظم في مران الفريق والذي يقام في كندا.

وقال النجم الفرنسي:" جسديا ونفسيا لقد عملنا بشكل جيد للغاية، ومن الجيد أن نكون الجزء الأكبر من اللاعبين أصحاب الخبرة .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب واصل قائلا:" إنه سعيد بمستواه حتى الآن على الرغم من أنه أكد أنه يمكن أن يتحسن بعدما حصل على قسط مناسب من الراحة".

وأشار فاران في نهاية حديثه إلى أن العمل الجماعي ، واتحاد الصفوف سيكون هو العامل الأبرز في موسم الريال بالموسم القادم .