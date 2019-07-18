رسميًا .. أتليتكو مدريد يضم هيرموسو

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني عن ضم اللاعب هيرموسو من صفوف إسبانيول بعقد يمتد إلي ٥ سنوات قادمة ضمن خطة دعم صفوف الروخي بلانكوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وانضم اللاعب إلى الفريق مقابل مبلغ ٢٩ مليون يورو ليعوض رحيل دييجو جودين والفرنسي لوكاس هيرنانديز، وبأمكانياته العالية يستطيع اللعب في الظهر والدفاع. العالية يستطيع اللعب في الظهر والدفاع. ويعد الإسباني رابع الصفقات الرابحة بصفوف الفريق خاصة بعد أن ضم الفريق هذا الصيف كلا من جواو فيليكس وماركوس يورنتي وإيفان سابونيتش وهيكتور هيريرا ليواصل استكمال صفوفه خلال الموسم المقبل. Advertisements وخاض اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاما خلال موسمين مع الفريق الكتالوني ٥٩ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف. وعبر اللاعب عن سعادته بتقديمه في ملعب واندا ميتروبوليتانو وقال "كنت أرغب بالإنضمام لاتليتكو مدريد ولم تتردد عن ذلك عندما سنحت لي الفرصة، وهي خطوة مهمة لتطوير ادائي مع الفريق. ومن المفترض أن يرتدي اللاعب قميص يحمل رقم ٢٢ بصفوف أتليتكو مدريد الإسباني.

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