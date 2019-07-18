رياضة | أيهما أقوي؟.. تشكيلتي برشلونة وريال مدريد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيهما أقوي؟.. تشكيلتي برشلونة وريال مدريد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الكثير من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لعل أبرزها جريزمان إلى البرسا وهازارد للفريق الملكي.

أبرم ريال مدريد في هذا الصيف حتي الآن 5 صفقات "إدين هازارد، رودريغيو، إيدير ميليتاو، لوكا يوفيتش، وفيرلاند ميندي".

أما برشلونة فضم كل من الفرنسي أنطوان غريزمان، والهولندي فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا.

وفيما يلي تشكيلة الفريقين في الموسم المقبل بناء على صفقاتهم الجديدة :-

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - بيكيه - لانجليت - سيرجو روبرتو.

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خط الوسط الدفاعي : بوسكيتس - دي يونج.

خط الوسط الهجومي : جريزمان - ميسي - كوتينهو.

خط الهجوم : لويس سواريز.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو "ميندي" - فاران "ميليتاو" - راموس-كارفخال.

خط الوسط الدفاعي : مودريتش- كروس - كاسيميرو

خط الهجوم : هازارد - يوفيتش "بنزيما" - بيل.