رياضة | مفاجأة.. برشلونة يعود بقوة ويقدم عرضاً فلكياً لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يعود بقوة ويقدم عرضاً فلكياً لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل عن تقديم نادي برشلونة عرضاً جديداً لضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ووفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا ، فقد عدل برشلونة خططه من أجل ضم نيمار ، وزاد الناد الكتالوني بالفعل عرضه لمحاولة إرضاء قادة باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكدت شبكة سكاي ألمانيا أن برشلونة على استعداد الآن لتقديم 100 مليون يورو بالإضافة إلى اثنين لاعبين لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار وضمت القائمة كلا من فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، نيلسون سيميدو ، مالكوم ، إيفان راكيتيتش.