شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعاقد مع إسلام عيسى مقابل 35 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو بيراميدز اتفاقهم مع نظرائهم فى المصري على ضم إسلام عيسى جناح الفريق البورسعيدي مقابل 35 مليون جنيه، وكشف مسئولو الناديين أن الصفقة لن تشهد تبادل أي لاعبين.

ومن المقرر أن يُعلن بيراميدز عن ضم إسلام عيسى خلال الساعات القادمة، بعد الأزمة التى فجرها اللاعب مؤخرا فى معسكر الفريق بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

وغادر اللاعب معسكر المصرى فى الإسكندرية وانقطع عن التدريبات، اعتراضا منه على مغالاة إدارة النادى فى مطالبها من أجل انتقاله إلى الأهلى أو بيراميدز، رغم إرسالهما عروضا رسمية لضمه.