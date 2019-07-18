ايقاف مهاجم ليفربول السابق ستوريدج ستة اسابيع لخرقه قوانين المراهنات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الخميس ان لجنة مستقلة خلصت إلى ايقاف مهاجم ليفربول السابق دانيال ستوريدج ستة اسابيع وتغريمه بسبب خرقه قوانين المراهنات، لكنه سيعمد الى استئناف القرار لاعتبار العقوبة غير صارمة.

ووجدت اللجنة أن المهاجم ابن الـ 29 عاما الذي ارتدى قميص منتخب "الاسود الثلاثة" 26 مرة، اوصى شقيقه للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

وخلصت اللجنة إلى قرار إيقاف ستاريدج ستة اسابيع من المشاركة في اي مباراة محلية، مع أربعة اسابيع إضافية مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 الف جنيه استرليني (94 الف دولار).

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واعلن الاتحاد المحلي انه سيستأنف قرار اللجنة التي برأت المهاجم الانكليزي من تسع تهم من اصل 11، لاعتقاده أن العقوبة يجب أن تكون اكثر صرامة، علما أن بامكان اللاعب ان يعاود نشاطه الكروي في 31 تموز/ يوليو، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الانكليزي الممتاز.

وافاد الاتحاد الانكليزي في بيان أن "اللجنة المستقلة وجدت ان السيد ستاريدج طلب من شقيقه، ليون، المراهنة على انتقال محتمل من قبله (دانيال ستاريدج) إلى إشبيلية".

وتابع "بمنحه هذه التعليمات، وجدت اللجنة، في واقع الامر، ان السيد ستاريدج قدم لشقيقه معلومات سرية لهذا الغرض"، قبل أن يختم "لم يوافق الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بكل احترام على القرار الذي توصلت إليه اللجنة، وسيعمد الى استئناف التهم التي تم اسقاطها والعقوبة التي تم فرضها".

وكان المهاجم الدولي الانكليزي غادر فريقه السابق ليفربول بطل اوروبا مع انتهاء عقده نهاية حزيران/ يونيو الماضي، بعدما كان اعاره في منتصف موسم 2017-2018 الى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله الى إشبيلية.

