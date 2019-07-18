بايرن ميونخ كلمة السر لتعاقد برشلونة مع نيمار

أصبح نادي بارين ميونخ الألماني هو كلمة السر في تعاقد برشلونة مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة النادي البافاري في إنتداب عثمان ديمبيلي إلى الفريق الموسم المقبل.

ونقلًا عن صحيفة"ماركا" الإسبانية، فإن نادي بايرن ميونخ سيساهم بشكل كبير في عودة نيمار إلى برشلونة، بسبب القيمة المالية التي ستدخل إلى

خزينة الفريق الكتالوني، جراء بيع ديمبيلي إلى الفريق الألماني.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة كان لا يفكر في بيع نجمه الشاب، ولكن بسبب المبلغ الكبير الذي سيتطلبه عودة نيمار مرة أخرى إلى البلوجرانا قرر الفريق النظر في عرض بايرن ميونخ المقدم إلى اللاعب الفرنسي.

وتريد إدارة النادي البافاري بقيادة أولي هونيس رئيس النادي، التعاقد مع الموهبه الفرنسية، بسبب رغبتهم في تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل، وملأ الفراغ الهجومي، الذي صنعه رحيل كلًا من فرانك ريبيري واًيرين روبن، وفشل التعاقد مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولن يكون ديمبيلي وحده ضحية عودة نيمار إلى برشلونة، ولكن سترى إدارة الفريق الكتالوني، أي عروض ستقدم إلى فيليب كوتينيو، الذي أصبحت أيامه معدودة مع البلوجرانا، ومالكوم أوليفيرا، بسبب عدم إقتناع فالفيردي به.