رياضة | تفاصيل صفقة دي ليخت بالكامل

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ظفر نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، بخدمات مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا الواعد ماتيس دي ليخت، لمدة 5 أعوام، وجعله أغلى مدافع في العالم.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 10,5 ملايين يورو مكافآت ليكون دي ليخت ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو عام 2016 قادماً من نابولي).

وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي فيرغيل فان دايك الذي انتقل إلى صفوف الأخير قادماً من ساوثمبتون مقابل 84 مليون يورو في يناير (كانون الثاني) 2018.

وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيداً بمدافعه الجديد "مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصاً بالرأس: ماتيس توليفة مثالية للمدافع الحديث".

وكان دي ليخت صرح الثلاثاء في مقطع فيديو إلى جمهور يوفنتوس لدى وصوله تورينو قائلاً: "مرحبا بيانكونيري، هذا ماتيس وأنا سعيد بالتواجد هنا".

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن الراتب السنوي لدي ليخت يتجاوز 7,5 ملايين يورو ويمكن أن يصل إلى 12 مليون يورو مع المكافآت، وفضلاً عن ذلك، فإن عقده يتضمن بنداً بخصوص الشرط الجزائي والذي يبلغ 150 مليون يورو اعتباراً من صيف 2021.

وساهم الواعد دي ليخت (19 عاماً) بتألق فريقه أياكس أمستردام الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما بلغ دور الأربعة بإطاحته ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من ثمن النهائي ويوفنتوس بالذات من ربع النهائي قبل أن يخرج على يد توتنهام الإنجليزي بفارق الأهداف (فاز 1-0 في لندن، وخسر 2-3 في أمستردام).

وكان المئات من مشجعي يوفنتوس في انتظار دي ليخت أمس الأربعاء، أمام المركز الطبي للنادي حيث خضع للفحوصات الصحية التقليدية الروتينية.

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وبات دي ليخت أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعاً في عالم الكرة المستديرة، وكان فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني أحد المهتمين بالحصول على خدماته.

وعلق مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت على الصفقة قائلاً: "كان المشروع الرياضي حاسماً"، مضيفاً: "بالنسبة لأي مدافع، فإن إيطاليا هي الأفضل دائماً".

ويتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89 م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وسيجاور دي ليخت في يوفنتوس وبإشراف المدرب ماوريتسيو ساري "أساتذة الدفاع" جورجو كييليني (34 عاما) وليوناردو بونوتشي (32 عاما)، وسيكون بمثابة تشبيب لخط الدفاع الثلاثيني لنادي السيدة العجوز: استهل كييليني مسيرته الاحترافية صيف 2000 عندما كان دي ليخت، المولود صيف 1999، يبدأ خطواته الأولى في الحياة.

وقتها، لم يكن أحد يتنبأ مصير نجم كرة قدم بالنسبة لدي ليخت الذي كان منبهراً أكثر بالهوكي على العشب وهو طفل.

وبالنسبة لمدرب هولندا رونالد كومان فالمسألة بسيطة للغاية: "دي ليخت سيصبح على المدى القصير أحد أفضل المدافعين في العالم"، فيما علق ناديه السابق أياكس على انتقاله صباح الخميس قائلاً: "اعتنوا به".